Адвокат Роберта Кочаряна заявил, что он не собирается давать показания

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Бывший президент Армении Роберт Кочарян, который находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, отказывается давать показания в рамках уголовного дела.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе пресс-конференции заявил член команды адвокатов бывшего руководителя республики Айк Алумян.

"Роберт Кочарян никогда не давал показания по делу [о событиях] 1 марта [2008 года] и не собирается делать этого. Он неоднократно заявлял, что не понимает сути обвинений", - подчеркнул адвокат экс-главы Армении.

Ранее сообщалось, что 7 февраля Апелляционный суд Армении продлил арест Роберта Кочаряна на два месяца.