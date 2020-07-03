Адвокат Эльман Пашаев: Ефремов не считает себя виновным в ДТП

Российский актер Михаил Ефремов не считает себя виновником смертельного ДТП в центре Москвы

Российский актер Михаил Ефремов не считает себя виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил телеканалу "Москва 24" адвокат Эльман Пашаев.

Юрист отказался рассказать подробности, так как посчитал это "преждевременным". Он отметил, что слова Ефремова о желании "возместить ущерб" следует воспринимать как желание заплатить из-за того, что в ДТП участвовала его машина.

"С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", - заявил адвокат РИА Новости.

Ранее Пашаев сообщил "Звезде", что у Ефремова начались проблемы с сердцем, так как он "намного больше переживает за погибшего, чем его родня".

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя несколько часов мужчина умер.

Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него нашли следы наркотиков.