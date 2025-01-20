Адвокат: До пожара в армянском селе Азат были представители криминальных кругов

За два года не удалось зафиксировать прогресс по делу о гибели солдат при пожаре во временной казарме в селе Азат.

За два года не удалось зафиксировать прогресс по делу о гибели солдат при пожаре во временной казарме в селе Азат.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил адвокат Норайр Норикян.

Он сообщил, что за несколько дней до пожара в казарме находились представители криминальной группировки, которые проводили беседу либо с офицерами, либо с солдатами. По его словам, сторона потерпевших хочет понять связь между случившимся и этим визитом. Юрист отметил, что правоохранительные органы проявили халатность, и возможно пытались скрыть следы произошедшего.

Норикян заявил, что ответственные органы до сих пор не отвергли версию о диверсии, которая прорабатывалась сразу же после пожара. Более того, он передал в Службу нацбезопасности информацию о том, что обвиняемый по делу офицера Егише Акопян поддерживал тесные контакты с гражданином Израиля.

Норикян добавил, что в ходе судебных заседаний дали показания родители 14-ти из 19-ти военнослужащих. По его словам, из 38 свидетелей допрошено всего четверо.

"Показания свидетелей по делу противоречат друг другу", - отметил адвокат, не исключив, что свидетелей запугали.

Напомним, пожар в здании в селе Азат, которое использовалось как временная казарма для инженерно-саперной роты, произошел ночью 19 января 2023 года. В результате инциджента погибли 15 военнослужащих, еще трое с тяжелыми ожогами были доставлены в Ожоговый центр. По данным Следственного комитета, пожар вспыхнул из-за использования автобензина для обогрева помещения.