Адвокат арестованного в Екатеринбурге азербайджанца: Моего подзащитного несколько часов пытали в Следственном комитете

Один из арестованных в Екатеринбурге азербайджанцев Ахлиман Гянджиев подвергся пыткам в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

Один из арестованных в Екатеринбурге азербайджанцев Ахлиман Гянджиев подвергся пыткам в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

Об этом в беседе с корреспондентом российского бюро Report рассказал защищающий интересы Гянджиева адвокат Илкин Амиров.

По его словам, у следствия нет ни единого доказательства причастности его подзащитного к преступлению, которое ему инкриминируют.

"Ахлиман Гянджиев не имеет никакого отношения к убийству и никогда не был знаком с погибшим Юнусом Пашаевым. В пятницу (27 июня - ред.) в шесть утра силовики ворвались в дом моего подзащитного, жестоко избивали его в течение почти двух часов, провели обыск и изъяли телефоны, документы и другие вещи. После этого мужчину увезли в неизвестном направлении", - сказал И.Амиров.

Родственники и адвокаты пытались установить местонахождение задержанного, но безуспешно. Позднее выяснилось, что его доставили в Следственный комитет, где его пытали. В ночь на субботу поступил звонок с сообщением, что в тот же день состоится судебное заседание по вопросу меры пресечения.

"Ахлиману Гянджиеву вменяется организация убийства Юнуса Пашаева. Однако ни в материалах дела, ни в показаниях допрошенных свидетелей имя Гянджиева не фигурирует. Он даже не знает, кто такой Пашаев, и все это прекрасно понимают", — подчеркнул юрист.

Продление ареста адвокат считает одновременно и негативным, и позитивным моментом: с одной стороны, есть риск продолжения пыток, которые могут привести к гибели его клиента, а с другой — отсутствие доказательств дает шанс на то, что обвинение не сможет их найти, и тогда подзащитного должны будут освободить.

Адвокат добавил, что единственным "доказательством" в деле является признание одного человека, полученное под пытками, и показания двух свидетелей, личность которого скрывается якобы в интересах следствия, что делает невозможным проверку достоверности его слов.

"Перспектива прекращения этого дела есть, и мы будем добиваться справедливости", — резюмировал Амиров.

Ранее решением суда Акиф, Аяз и Мазахир Сафаровы были арестованы на 22 сутки, Бекира Сафарова, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева решением суда заключили под стражу на трое суток.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности ответственных "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.