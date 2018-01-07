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    Адвокат Ахмадинежада опроверг информацию о задержании экс-президента Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Официального комментария из Тегерана пока нет

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Адвокат экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада Адель Хейдари опроверг сообщения СМИ о задержании его клиента за поддержку протестов в городах Исламской Республики. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье новостной портал Erem news.

    "Информация об аресте моего клиента, бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, не соответствует действительности", - прокомментировал Хейдари публикации в арабской прессе. 

    Официального подтверждения или опровержения из Тегерана до сих пор не поступало.

    ***14:24

    В Иране за поддержку протестов во время поездки в Шираз арестован экс-президент Махмуд Ахмадинежад.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.

    61-летний Ахмадинежад задержан за поддержку и подстрекательство к уличным протестам, начавшимся в конце декабря.

    Отмечается, что бывший глава государства посетил город Бушер, где в ходе встречи с жителями заявил, что находящиеся у власти иранские лидеры живут обособленно от проблем простых людей. При этом он обвинил правительство президента Хасана Рухани в неумении профессионально управлять страной.

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