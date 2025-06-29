Адвокат Ахлимана Гянджиева: Моего подзащитного били дубинками и пытали электрошокерами

Ахлиман Гянджиев, задержанный в Екатеринбурге вместе с другими азербайджанцами в ходе рейда ФСБ, подвергся пыткам.

Ахлиман Гянджиев, задержанный в Екатеринбурге вместе с другими азербайджанцами в ходе рейда ФСБ, подвергся пыткам.

Как сообщает Report со ссылкой на местный "Четвертый канал", об этом заявил адвокат задержанного Илкин Амиров.

По словам юриста, в отношении А.Гянджиева были допущены пытки электрошокером и тяжелыми предметами.

"Он даже находился в больнице из-за побоев. Считаем, что мой подзащитный не причастен к совершению преступления. Он не виновен. Вину даже после всех этих пыток и побоев он не признал, и не будет признавать, - отметил И. Амиров.

Он добавил, что всего в рамках расследования уголовного дела задержали около 15 человек, двое подозреваемых были убиты.

"Мы приложим все усилия, чтобы доказать, что люди погибли именно в результате пыток, а не от хронических заболеваний, - резюмировал адвокат.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности ответственных "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.



