О нас

Адмирал Роб Бауэр: НАТО готов к конфликту с Россией

Адмирал Роб Бауэр: НАТО готов к конфликту с Россией Североатлантический альянс готов к потенциальному прямому столкновению с Россией.
В регионе
22 марта 2024 г. 15:10
Адмирал Роб Бауэр: НАТО готов к конфликту с Россией

Североатлантический альянс готов к потенциальному прямому столкновению с Россией.

Как передает Report, об этом в интервью украинским СМИ заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, в НАТО поняли изменение ситуации с безопасностью еще в 2014 году, после аннексии Крыма. С 2019 года страны альянса начали возвращаться к коллективной безопасности: изменили оборонную стратегию, операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.

"Это одна из наших главных задач. Потому что в течение последних 20-30 лет мы фокусировались только на реагировании на кризисные ситуации", - сказал Бауэр.

"Теперь мы все понимаем, что при возвращении к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась. Это означает необходимость большего количества подготовленных солдат, больше возможностей, больше запасов оружия и боеприпасов и улучшение командной системы управления. Готовы ли мы? [к конфликту с Россией] Ответ: Да! Это наша главная задача - быть готовыми", - заявил он.

Бауэр также подчеркнул, что Россия имеет возможности производить значительные объемы оружия, но его качество постоянно снижается с начала войны. "Они имеют определенные планы, но находятся в войне, поэтому им нужно много времени. Для них это не будет легко", – сказал адмирал.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке NATO is ready for potential conflict with Russia
Версия на азербайджанском языке NATO Rusiya ilə toqquşmaya hazırdır

Самое читаемое

В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
20 марта 2024 г. 13:08
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать до 24 марта
Центры "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" не будут работать до 24 марта
20 марта 2024 г. 12:05
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
19 марта 2024 г. 12:44
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
20 марта 2024 г. 09:06
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
В Азербайджане отмечают Новруз байрамы
В Азербайджане отмечают Новруз байрамы
20 марта 2024 г. 08:00
Праздничные мероприятия в азербайджанской армии проводятся в закрытом режиме
Праздничные мероприятия в азербайджанской армии проводятся в закрытом режиме
18 марта 2024 г. 20:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi