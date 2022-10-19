Администрация США обсуждает с Конгрессом продолжение поддержки Украины

Госдепартамент обсуждает продолжение поддержки Украины с представителями как демократического большинства, так и республиканского меньшинства в Конгрессе.
Как передает
"Не буду говорить о деталях процесса, но мы обсуждаем с Конгрессом ряд вопросов в сфере внешней политики и национальной безопасности, с представителями как большинства, так и меньшинства.
"Хотел бы подчеркнуть, что президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен ясно заявляли, что наши обязательства перед украинскими партнерами не просто непоколебимы, они железные. Мы продолжим предпринимать шаги и делать все, что можно, чтобы предоставить Украине все, что ей нужно для защиты себя и своей территории", - отметил он.