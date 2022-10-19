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Администрация США обсуждает с Конгрессом продолжение поддержки Украины

Администрация США обсуждает с Конгрессом продолжение поддержки Украины Госдепартамент обсуждает продолжение поддержки Украины с представителями как демократического большинства, так и республиканского меньшинства в Конгрессе.
В регионе
19 октября 2022 г. 23:28
Администрация США обсуждает с Конгрессом продолжение поддержки Украины

Госдепартамент обсуждает продолжение поддержки Украины с представителями как демократического большинства, так и республиканского меньшинства в Конгрессе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, отвечая на вопрос о возможности сокращения помощи Киеву в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс 8 ноября.

"Не буду говорить о деталях процесса, но мы обсуждаем с Конгрессом ряд вопросов в сфере внешней политики и национальной безопасности, с представителями как большинства, так и меньшинства.

"Хотел бы подчеркнуть, что президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен ясно заявляли, что наши обязательства перед украинскими партнерами не просто непоколебимы, они железные. Мы продолжим предпринимать шаги и делать все, что можно, чтобы предоставить Украине все, что ей нужно для защиты себя и своей территории", - отметил он.

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