Администрация Ростова-на-Дону предупредила о возможном проходе военной техники

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко обратился к жителям города в связи с "возможным проходом военной техники по улицам".

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко обратился к жителям города в связи с "возможным проходом военной техники по улицам".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, он призвал не покидать дома в целях безопасности и не посещать центр города.

"В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Утром 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" сообщил о взятии под контроль военных объектов Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин в обращении говорил, что в городе фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Он пообещал принять необходимые меры. В Ростовской области отменены все праздничные мероприятия, жителям рекомендовано не выходить из дома.