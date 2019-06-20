Администрация президента Украины переедет и сменит название

Администрация президента Украины переедет в Украинский дом на столичной Европейской площади и сменит название на "Офис президента".

Как передает Report, видео соответствующего проекта опубликовано на странице "Команды Зеленского" в Facebook.

Отмечается, что под Офис президента в Украинском доме будет предусмотрена площадь около 8 тысяч квадратных метров, а здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею.

Концепция предусматривает, что переезд будет осуществлен без использования бюджетных средств.

Добавим, что сегодня, 20 июня, Владимир Зеленский создал Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников Администрации президента, а также комиссию по реорганизации АП. Об этом говорится в соответствующем Указе, опубликованном на сайте главы государства.