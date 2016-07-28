​Администрация президента Турции будет охраняться зенитной пушкой "Коркуд"

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Администрация президента Турции (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) будет охраняться местной системой противовоздушной обороны.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, на здании, подвергшемся при попытке госпереворота обстрелу из вертолетов, установят зенитную пушку.

Отметим, что "Коркуд" является зенитной установкой со спаренными 35-мм автоматическими пушками, изготовленной турецкой компанией ASELSAN на транспортной платформе FNSS ZMA-30 .

"Коркуд", применяемый против вертолетов, самолетов, беспилотников и ракет "воздух-земля", обладает системой İFF, системой автоматической передачи боеприпасов, электро-оптической системой и пр.