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Администрация Эрдогана обнародовала повестку его визита в США

Администрация Эрдогана обнародовала повестку его визита в США Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обнародовала повестку его визита в Вашингтон для участия в саммите лидеров стран НАТО.
В регионе
8 июля 2024 г. 18:04
Администрация Эрдогана обнародовала повестку его визита в США

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обнародовала повестку его визита в Соединенные Штаты для участия в саммите лидеров стран НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера, Эрдоган отправится с рабочим визитом в Вашингтон 9 июля.

"На саммите, посвященном 75-летию основания НАТО, будет проведен обмен мнениями об усилиях альянса в сфере сдерживания и обороны перед лицом вызовов и рисков для географии НАТО, а также о ситуации в Украине и поддержке Киеву. В повестку саммита также войдут вопросы борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

Кроме того, на полях саммита президент Турции проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств.

Визит Эрдогана в США завершится 11 июля.

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