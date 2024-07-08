Администрация Эрдогана обнародовала повестку его визита в США

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обнародовала повестку его визита в Вашингтон для участия в саммите лидеров стран НАТО.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обнародовала повестку его визита в Соединенные Штаты для участия в саммите лидеров стран НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера, Эрдоган отправится с рабочим визитом в Вашингтон 9 июля.

"На саммите, посвященном 75-летию основания НАТО, будет проведен обмен мнениями об усилиях альянса в сфере сдерживания и обороны перед лицом вызовов и рисков для географии НАТО, а также о ситуации в Украине и поддержке Киеву. В повестку саммита также войдут вопросы борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

Кроме того, на полях саммита президент Турции проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств.

Визит Эрдогана в США завершится 11 июля.