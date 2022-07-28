Администрация Байдена: Более 75 тыс. военных ВС РФ были убиты или ранены в ходе войны

Более 75 тыс. российских военнослужащих были убиты или ранены в ходе войны в Украине.

Более 75 тыс. российских военнослужащих были убиты или ранены в ходе войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявила член Палаты представителей США от Демократической партии Элисса Слоткин на закрытом брифинге по ситуации в Украине.

"Нам сообщили, что более 75 тыс. российских военных были убиты или ранены. Это очень много. Несмотря на огромные средства, вложенные Россией в сухопутные силы, более 80% их войск увязли, они устали", - отметила она.

В последние недели официальные лица США и Запада заявляли, что следующие несколько недель войны будут решающими, поскольку украинцы собираются попытаться совершить большое контрнаступление на юге.

По словам Слоткин, в ближайшие недели необходимо оказать украинской стороне неотложную поддержку. "Украинцы хотят наступать на юг и совершать операции на юге. И мы хотим, чтобы они были как можно более успешными", – сказала она.

Во время брифинга Слоткин сказала, что обе политические партии поддерживают отправку Украине ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать на расстояние до 180 миль (свыше 280 километров). Украинская сторона месяцами призывала США предоставить эти системы.

Но советник США по национальной безопасности Джейк Салливан повторил на прошлой неделе на Аспенском форуме безопасности, что Соединенные Штаты не будут предоставлять ATACMS, поскольку они могут быть использованы для удара по территории России, что приведет к еще большей эскалации войны.