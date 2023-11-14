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Адиль Керимли: Наша совместная деятельность с Турцией будет расширяться с целью продвижения общетюркской культуры

Адиль Керимли: Наша совместная деятельность с Турцией будет расширяться с целью продвижения общетюркской культуры Наша совместная деятельность с Турцией будет расширяться с целью продвижения общетюркской культуры.
В регионе
14 ноября 2023 г. 10:11
Адиль Керимли: Наша совместная деятельность с Турцией будет расширяться с целью продвижения общетюркской культуры

Наша совместная деятельность с Турцией будет расширяться с целью продвижения общетюркской культуры.

Как сообщает анкаринское бюро Report, об этом сказал министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, принимавший участие на прошедшем в Турции третьем заседании совместной турецко-азербайджанской комиссии.

Он отметил, что отношения между нашими странами строятся на общности истории, культуры и духовных ценностей.

"За эти годы у нас было много достижений как в политической, экономической, так и в культурной сферах. Братские и дружеские отношения глав наших государств успешно продолжаются во всех сферах, в частности в сфере культуры, и мы считаем, что наша дальнейшая деятельность, турецко-азербайджанские культурные связи и совместная деятельность по продвижению общей тюркской культуры в мире будут еще более расширяться и укрепляться", - сказал министр.

Подчеркнув, что Азербайджан и Турция проделали важную работу по продвижению общей тюркской культуры и культурного наследия в мире, министр отметил, что ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ, Международная тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия реализовали очень успешные проекты в этом направлении.

"В этом году в рамках объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира были организованы Кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата", Первый Культурный форум тюркского мира и Второй турецкий театральный фестиваль, прошедший в рамках ТЮРКСОЙ. Мы продолжим реализовывать подобные проекты", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Adil Kərimli: "Ortaq türk mədəniyyətinin təbliği istiqamətində Türkiyə ilə birgə fəaliyyətimiz daha da genişlənəcək"

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