О нас

АБИИ выделит Узбекистану $250 млн на поддержку "зеленой" экономики

АБИИ выделит Узбекистану $250 млн на поддержку "зеленой" экономики Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) направит 250 млн долларов на поддержку "зеленой" и инклюзивной экономики Узбекистана.
В регионе
16 декабря 2024 г. 17:42
АБИИ выделит Узбекистану $250 млн на поддержку зеленой экономики

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) направит 250 млн долларов на поддержку "зеленой" и инклюзивной экономики Узбекистана.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу банка.

Проект поможет продвижению экономического роста в соответствии с национальной стратегией развития "Узбекистан-2030" и обновленным Национально определяемым вкладом (NDC), по которому республика к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% ниже уровня 2010 года.

Проект затронет такие направления, как улучшение управления водными и земельными ресурсами; ускорение перехода к низкоуглеродным решениям в сферах энергетики и транспорта.

Также в рамках проекта особое внимание будет уделено внедрению инициатив в области возобновляемых источников энергии, приносящих пользу уязвимым слоям общества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке AIIB to allocate $250M to Uzbekistan to support green economy

Другие новости из категории

Депутат: Рост напряженности в Украине вызван отсутствием поддержки Западом инициатив Турции
Депутат: Рост напряженности в Украине вызван отсутствием поддержки Западом инициатив Турции
16 декабря 2024 г. 18:51
Белоусов: Уровень расходов на оборону достиг 32,5% федерального бюджета РФ
Белоусов: Уровень расходов на оборону достиг 32,5% федерального бюджета РФ
16 декабря 2024 г. 15:15
Президент РФ: Доля современных вооружений в ядерных силах страны достигла 95%
Президент РФ: Доля современных вооружений в ядерных силах страны достигла 95%
16 декабря 2024 г. 14:58
Путин: Численность военнослужащих США в Европе превысила 100 тыс. человек
Путин: Численность военнослужащих США в Европе превысила 100 тыс. человек
16 декабря 2024 г. 14:44
Судно с 13 членами экипажа на борту сообщило о бедствии в Керченском проливе
Судно с 13 членами экипажа на борту сообщило о бедствии в Керченском проливе
16 декабря 2024 г. 12:14
Глава Минобороны Армении отбыл с рабочим визитом во Францию
Глава Минобороны Армении отбыл с рабочим визитом во Францию
16 декабря 2024 г. 09:39
Премьер-министр Кыргызстана освобожден от занимаемой должности
Премьер-министр Кыргызстана освобожден от занимаемой должности
16 декабря 2024 г. 08:59
ЕС обсудит санкции против России и Грузии
ЕС обсудит санкции против России и Грузии
16 декабря 2024 г. 06:42
Фахреттин Алтун: Турция не хочет тратить еще 60 лет на кипрскую проблему
Фахреттин Алтун: Турция не хочет тратить еще 60 лет на кипрскую проблему
16 декабря 2024 г. 02:33
Кавелашвили: Грузии нет смысла вступать в ЕС, отказываясь от своих ценностей
Кавелашвили: Грузии нет смысла вступать в ЕС, отказываясь от своих ценностей
15 декабря 2024 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi