АБИИ выделит Узбекистану $250 млн на поддержку "зеленой" экономики

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) направит 250 млн долларов на поддержку "зеленой" и инклюзивной экономики Узбекистана.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) направит 250 млн долларов на поддержку "зеленой" и инклюзивной экономики Узбекистана.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу банка.

Проект поможет продвижению экономического роста в соответствии с национальной стратегией развития "Узбекистан-2030" и обновленным Национально определяемым вкладом (NDC), по которому республика к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% ниже уровня 2010 года.

Проект затронет такие направления, как улучшение управления водными и земельными ресурсами; ускорение перехода к низкоуглеродным решениям в сферах энергетики и транспорта.

Также в рамках проекта особое внимание будет уделено внедрению инициатив в области возобновляемых источников энергии, приносящих пользу уязвимым слоям общества.