Абэ: Вопрос Курил должен решаться с учетом мнения местных жителей

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что проживающие на Курильских островах россияне должны участвовать в обсуждении судьбы этих территорий.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал в эфире телеканала NHK.

"Реальность такова, что на четырех островах живут граждане России. Территориальный вопрос не может быть решен без их согласия с переходом принадлежности (островов), поэтому наш подход заключается в поиске взаимопонимания между народами двух стран", — сказал Абэ.

Ранее премьер заявил, что Япония претендует на южные Курилы, и подчеркнул, что претензии Токио не предполагают выселения оттуда россиян.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.