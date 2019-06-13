Премьер-министр Японии не намерен выступать посредником между Ираном и США

Япония намерена играть максимально возможную роль в снижении напряженности в Ближневосточном регионе, но премьер-министр Синдзо Абэ не планирует выступать посредником между Ираном и США. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга касательно визита Абэ в Тегеран.

"Необходимо снизить напряженность (в Ближневосточном регионе – ред.) с целью предотвращения случайных вооруженных столкновений. Япония намерена играть максимально возможную роль", - отметил Суга.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл с официальным визитом в Тегеран, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран.