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Премьер-министр Японии не намерен выступать посредником между Ираном и США

​Абэ не намерен выступать посредником между Ираном и США

Япония намерена играть максимально возможную роль в снижении напряженности в Ближневосточном регионе, но премьер-министр Синдзо Абэ не планирует выступать посредником между Ираном и США. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга  касательно визита Абэ в Тегеран.

"Необходимо снизить напряженность (в Ближневосточном регионе – ред.) с целью предотвращения случайных вооруженных столкновений. Япония намерена играть максимально возможную роль", - отметил Суга.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл с официальным визитом в Тегеран, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран.

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