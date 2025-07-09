Абдулла Оджалан: РПК уже отказалась от цели создания государства

Бывший лидер террористической группировки РКК Абдуллах Оджалан, находящийся в заключении, выступил с видеообращением.

Бывший лидер террористической группировки РКК Абдуллах Оджалан, находящийся в заключении, выступил с видеообращением.

Как сообщает "Report" со ссылкой на турецкие СМИ, в своем видеообращении он подтвердил приверженность призыву, сделанному 27 февраля этого года: "Нынешний момент следует рассматриваться как очень ценный и исторический".

А.Оджалан сказал, что продолжаются усилия для перехода к более практичным, конкретным и решительным шагам в направлении разоружения: "РКК, отказавшись от цели создания государства и основной стратегии войны, прекратила свое существование".

Лидер группировки также подчеркнул, что Демократическая партия народов (DEM) совместно с другими партиями Великого национального собрания Турции сделает все возможное для успешного процесса разоружения:

"Я верю не в силу оружия, а в силу политики и общественного мира. Призываю вас следовать такому же принципу".

Бывший лидер РКК также заявил, что недавние события в регионе наглядно подтверждают важность и актуальность предпринятого исторического шага:

"Давайте начнем новый этап в соответствии с моим призывом, решениями съезда, а также с озвученными мной идеями и предложениями, и добьемся прогресса, опираясь на успех".