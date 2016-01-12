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    Абдулла Гюль призвал турков сплотиться перед лицом террора

    Свои соболезнования близким жертв теракта выразили также члены правительства Турции, главы МИД и правительств ряда зарубежных стран

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Бывший президент Турции Абдулла Гюль призвал нацию сплотиться перед лицом террора.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом он сказал журналистам, комментируя сегодняшний взрыв в Стамбуле.

    По его словам, граждане страны должны поддержать правительство и государство в соответствии с требованиями.

    Свои соболезнования близким жертв теракта выразили и члены правительства Турции, а также главы МИД и правительств ряда зарубежных стран.

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