Абдулла Гюль призвал турков сплотиться перед лицом террора

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Бывший президент Турции Абдулла Гюль призвал нацию сплотиться перед лицом террора.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом он сказал журналистам, комментируя сегодняшний взрыв в Стамбуле.

По его словам, граждане страны должны поддержать правительство и государство в соответствии с требованиями.

Свои соболезнования близким жертв теракта выразили и члены правительства Турции, а также главы МИД и правительств ряда зарубежных стран.