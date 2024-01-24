Абдоллахиян: Региональный формат 3+3 укрепит сотрудничество Турции и Ирана

Региональный формат 3+3 укрепит сотрудничество Турции и Ирана.

Региональный формат 3+3 укрепит сотрудничество Турции и Ирана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в своей статье для турецкой газеты "Миллиет".

Он отметил, что Турция и Иран, как две сильные страны Западной Азии и Персидского залива, могут защитить эти регионы от влияния провокационных элементов и обеспечить региональную безопасность.

Министр добавил, что две страны могут успешно сотрудничать в направлении урегулирования региональных кризисов, борьбы с терроризмом, и для этого предпринимаются необходимые шаги.

Отметим, что президент Ирана Ибрагим Раиси сегодня посетит Турцию с официальным визитом. Он встретится со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.