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Абдоллахиян: Региональный формат 3+3 укрепит сотрудничество Турции и Ирана

Абдоллахиян: Региональный формат 3+3 укрепит сотрудничество Турции и Ирана Региональный формат 3+3 укрепит сотрудничество Турции и Ирана.
В регионе
24 января 2024 г. 10:47
Абдоллахиян: Региональный формат 3+3 укрепит сотрудничество Турции и Ирана

Региональный формат 3+3 укрепит сотрудничество Турции и Ирана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в своей статье для турецкой газеты "Миллиет".

Он отметил, что Турция и Иран, как две сильные страны Западной Азии и Персидского залива, могут защитить эти регионы от влияния провокационных элементов и обеспечить региональную безопасность.

Министр добавил, что две страны могут успешно сотрудничать в направлении урегулирования региональных кризисов, борьбы с терроризмом, и для этого предпринимаются необходимые шаги.

Отметим, что президент Ирана Ибрагим Раиси сегодня посетит Турцию с официальным визитом. Он встретится со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Версия на английском языке Abdollahian: 3+3 regional format will strengthen Türkiye-Iran cooperation
Версия на азербайджанском языке Abdullahian: "3+3 regional formatı Türkiyə-İran əməkdaşlığını gücləndirəcək"

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