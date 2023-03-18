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Абдоллахиан и Чавушоглу обсудили текущие ирано-азербайджанские отношения

Абдоллахиан и Чавушоглу обсудили текущие ирано-азербайджанские отношения Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу текущие ирано-азербайджанские отношения.
В регионе
18 марта 2023 г. 13:38
Абдоллахиан и Чавушоглу обсудили текущие ирано-азербайджанские отношения

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу текущие ирано-азербайджанские отношения.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на МИД Ирана.

Главы МИД также обменялись мнениями о более тесных двусторонних связях и вопросах, представляющих взаимный интерес между Тегераном и Анкарой на региональном уровне.

Чавушоглу заявил, что Турция приветствует соглашение между Ираном и Саудовской Аравией о восстановлении дипломатических связей после 7-летнего перерыва.

В свою очередь, Абдоллахиан сказал, что позитивное взаимодействие с соседними странами проложит путь к укреплению мира и стабильности в регионе и усилению синергии на международной арене.

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