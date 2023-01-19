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МИД Ирана пригрозил ЕС последствиями, если КСИР назовут террористической организацией

МИД Ирана пригрозил ЕС последствиями, если КСИР назовут террористической организацией Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирпредупредил ЕС о негативных последствиях намерения Европарламента объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
В регионе
19 января 2023 г. 12:37
МИД Ирана пригрозил ЕС последствиями, если КСИР назовут террористической организацией

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир предупредил ЕС о негативных последствиях, если Корпус стражей исламской революции (КСИР) внесут в список террористических организаций.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

В телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем он заявил, что Европарламент "выстрелил Европе в ногу", проголосовав за резолюцию, призывающую руководство ЕС включить КСИР в список террористических организаций.

Он назвал это решение "эмоциональным, неразумным, неправильным и непрофессиональным".

"Необходимо уважать взаимную безопасность в мире дипломатии и повышать взаимное доверие вместо того, чтобы использовать язык угроз и недружественных действий", - сказал глава иранского МИД.

Иран неоднократно заявлял, что КСИР является официальным госорганом, который "играл и будет играть важную и ключевую роль в обеспечении безопасности Ирана и региона, особенно в борьбе с терроризмом", добавил дипломат.

Он также подчеркнул, что парламент Ирана даст "законный и решительный" ответ на действия Европарламента, и призвал ЕС "подумать о неблагоприятных последствиях его поведения".

Отметим, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Давосе поддержала инициативу о включении КСИР в список террористических организаций. По ее словам, в ЕС идет подготовка нового пакета санкций против Ирана на фоне нарушений прав человека в Исламской республике.

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Версия на английском языке Iran blasts EP’s push to blacklist IRGC, warns Europe of consequences

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