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Аббас Гольру: Укрепление регионального и глобального сотрудничества стоит на повестке МИД Ирана

Аббас Гольру: Укрепление регионального и глобального сотрудничества стоит на повестке МИД Ирана Внешняя политика Ирана не ограничивается ядерными переговорами, укрепление регионального и глобального сотрудничества также стоит на повестке дня дипломатического аппарата.
В регионе
6 мая 2025 г. 12:06
Аббас Гольру: Укрепление регионального и глобального сотрудничества стоит на повестке МИД Ирана

Внешняя политика Ирана не ограничивается ядерными переговорами, укрепление регионального и глобального сотрудничества также стоит на повестке дня дипломатического аппарата.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Mehr заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аббас Гольру.

Председатель комиссии отметил, что отношения с соседями и странами региона очень важны. Он выразил надежду, что укрепление отношений Ирана с соседями приведет к развитию и прогрессу, разрешению споров и достижению мира и стабильности в регионе.

Гольру добавил, что непрямые ядерные переговоры с США также являются одним из многих направлений деятельности иранских дипломатов.

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Версия на английском языке Abbas Golrou: Strengthening regional and global cooperation is on Iran's Foreign Ministry agenda
Версия на азербайджанском языке İran parlamentinin komissiya sədri: Regional və qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsi XİN-in gündəliyindədir

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