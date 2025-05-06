Аббас Гольру: Укрепление регионального и глобального сотрудничества стоит на повестке МИД Ирана

Внешняя политика Ирана не ограничивается ядерными переговорами, укрепление регионального и глобального сотрудничества также стоит на повестке дня дипломатического аппарата.

Внешняя политика Ирана не ограничивается ядерными переговорами, укрепление регионального и глобального сотрудничества также стоит на повестке дня дипломатического аппарата.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Mehr заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аббас Гольру.

Председатель комиссии отметил, что отношения с соседями и странами региона очень важны. Он выразил надежду, что укрепление отношений Ирана с соседями приведет к развитию и прогрессу, разрешению споров и достижению мира и стабильности в регионе.

Гольру добавил, что непрямые ядерные переговоры с США также являются одним из многих направлений деятельности иранских дипломатов.