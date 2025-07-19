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Аббас Аракчи: Режим прекращения огня между Ираном и Израилем очень хрупкий

Аббас Аракчи: Режим прекращения огня между Ираном и Израилем очень хрупкий Режим прекращения огня между Ираном и Израилем очень хрупкий.
В регионе
19 июля 2025 г. 16:03
Аббас Аракчи: Режим прекращения огня между Ираном и Израилем очень хрупкий

Режим прекращения огня между Ираном и Израилем очень хрупкий.

Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Отвечая на вопрос "возможно ли вернуться к соглашению, достигнутому путем переговоров", министр ответил положительно: "Но для этого требуется серьезная и реальная воля с другой стороны. Необходимо отказаться от военного варианта, мы должны двигаться вперед и искать решение путем переговоров".

По его словам, 12-дневная война доказала, что нет военного решения проблемы ядерной программы Ирана.

"Только дипломатическое решение и переговоры могут быть эффективным. Это станет возможным только после того, как Иран откажется от своих военных амбиций и получит компенсацию за нанесенный ущерб. В этом случае мы будем готовы участвовать в переговорах", - добавил глава МИД Ирана.

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Версия на английском языке Abbas Araghchi: Ceasefire between Iran and Israel is very fragile
Версия на азербайджанском языке Abbas Ərakçi: İranla İsrail arasında atəşkəs rejimi çox kövrəkdir

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