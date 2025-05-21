Аббас Аракчи: Иран оценивает целесообразность участия в очередных переговорах с США

Официальный Тегеран все еще рассматривает вопрос о том, стоит ли принимать участие в следующем раунде непрямых переговоров с США.
Как сообщает Report со ссылкой на Тасним, об этом журналистам заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мы оцениваем, стоит ли участвовать в следующем раунде переговоров", - сказал он.
Глава МИД подчеркнул, что Иран не поддастся чрезмерному давлению со стороны,отметив, что Тегерану уже пришлось реагировать на "необычные заявления" и "необоснованные требования" США, которые не помогают диалогу.
"Если другие стороны хотят транспарентности в отношении нашей мирной ядерной программы, то мы готовы. Но в ответ они должны снять санкции, которые несправедливо ввели, делая ложные заявления по поводу нашей деятельности в ядерной сфере", - добавил он.
Министр добавил, что Иран продолжит обогащать уран в любом случае, при наличии или отсутствии соглашения по ядерной программе.