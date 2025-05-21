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Аббас Аракчи: Иран оценивает целесообразность участия в очередных переговорах с США

Аббас Аракчи: Иран оценивает целесообразность участия в очередных переговорах с США Аббас Аракчи: Иран оценивает целесообразность участия в очередных переговорах с США
В регионе
21 мая 2025 г. 15:23
Аббас Аракчи: Иран оценивает целесообразность участия в очередных переговорах с США

Официальный Тегеран все еще рассматривает вопрос о том, стоит ли принимать участие в следующем раунде непрямых переговоров с США.

Как сообщает Report со ссылкой на Тасним, об этом журналистам заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы оцениваем, стоит ли участвовать в следующем раунде переговоров", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что Иран не поддастся чрезмерному давлению со стороны,отметив, что Тегерану уже пришлось реагировать на "необычные заявления" и "необоснованные требования" США, которые не помогают диалогу.

"Если другие стороны хотят транспарентности в отношении нашей мирной ядерной программы, то мы готовы. Но в ответ они должны снять санкции, которые несправедливо ввели, делая ложные заявления по поводу нашей деятельности в ядерной сфере", - добавил он.

Министр добавил, что Иран продолжит обогащать уран в любом случае, при наличии или отсутствии соглашения по ядерной программе.

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Версия на азербайджанском языке Abbas Əraqçi: İran ABŞ ilə növbəti danışıqlarda iştirakın məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirir

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