Аббас Аракчи: Иран оценивает целесообразность участия в очередных переговорах с США

Аббас Аракчи: Иран оценивает целесообразность участия в очередных переговорах с США

Официальный Тегеран все еще рассматривает вопрос о том, стоит ли принимать участие в следующем раунде непрямых переговоров с США.

Как сообщает Report со ссылкой на Тасним, об этом журналистам заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.