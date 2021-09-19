90% зарегистрированных проголосовали на выборах в Госдуму РФ онлайн

«Явка среди проголосованных онлайн в выборах в Госдуму в Москве достигла 90%, что составило 1,8 млн человек из 2,01 млн зарегистрированных».

«Явка среди проголосованных онлайн в выборах в Госдуму в Москве достигла 90%, что составило 1,8 млн человек из 2,01 млн зарегистрированных».

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, отмечая, что в шести из этих регионов подтверждены восемь случаев вброса бюллетеней.

«Однако были зафиксированы нарушения. В 14 субъектах России — в Москве, Адыгее, Башкортостане, Калмыкии, Мордовии, Камчатском крае, а также в Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областях — имеются случаи признания бюллетеней недействительными, общее их число составляет 7 465. Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней», — заявила Памфилова.

По ее словам, трое председателей участковых избиркомов, где были вбросы, освобождены от должностей.