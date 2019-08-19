Свыше 89% поставок электроэнергии в Грузию в этом году пришлось на долю Азербайджана

В январе-июле этого года Азербайджан поставил в Грузию 641,368 млн киловатт/час.

По сообщению Report, об этом говорится в пресс-релизе АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

В отчетный период общий объем импортированной в Грузию электроэнергии составил 716,02 млн киловатт/час, 89,57% из которых приходится на долю Азербайджана.

В январе-июле Грузия импортировала из России 74,651 млн киловатт/час электроэнергии.

В первые семь месяцев текущего года транзитом через Грузию из Азербайджана в Турцию было переправлено 23,50 млн киловатт/час электроэнергии.