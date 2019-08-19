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Свыше 89% поставок электроэнергии в Грузию в этом году пришлось на долю Азербайджана

89% поставок электроэнергии в Грузию пришлось на долю Азербайджана

В январе-июле этого года Азербайджан поставил в Грузию 641,368 млн киловатт/час. 

По сообщению Report, об этом говорится в пресс-релизе АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO). 

В отчетный период общий объем импортированной в Грузию электроэнергии составил 716,02 млн киловатт/час, 89,57% из которых приходится на долю Азербайджана. 

В январе-июле Грузия импортировала из России 74,651 млн киловатт/час электроэнергии. 

В первые семь месяцев текущего года транзитом через Грузию из Азербайджана в Турцию было переправлено 23,50 млн киловатт/час электроэнергии.

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