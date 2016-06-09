Восемь сирийских сел освобождены от террористов ИГ

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ 8 сирийских сел освобождены от террористов ИГ.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стало известно, что 8 июня террористы ИГ планировали напасть с севера Сирии на территорию Турции.

Затем Вооруженные силы Турции, коалиционные силы и оппозиционные сирийскому режиму силы нанесли удары по 14 позициям ИГ с суши и воздуха. В результате было уничтожено 18 террористов, перехвачены принадлежащие ИГ военные автомобили, пушки и пр.

Таким образом от террористов освобождены сирийские села Кафер Калбайн, Джибрин, Файдиях, Сындыф, Кара Кепрю, Дудиян Кафер Бриша и Кафер Шуш, вновь открыт коридор от Маре до Азиза.