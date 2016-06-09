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    Восемь сирийских сел освобождены от террористов ИГ

    В результате ударов с суши и воздуха уничтожено 18 террористов, перехвачена военная техника

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ 8 сирийских сел освобождены от террористов ИГ. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стало известно, что 8 июня террористы ИГ планировали напасть с севера Сирии на территорию Турции. 

    Затем Вооруженные силы Турции, коалиционные силы и оппозиционные сирийскому режиму силы нанесли удары по 14 позициям ИГ с суши и воздуха. В результате было уничтожено 18 террористов, перехвачены принадлежащие ИГ военные автомобили, пушки и пр.  

    Таким образом от террористов освобождены сирийские села Кафер Калбайн, Джибрин, Файдиях, Сындыф, Кара Кепрю, Дудиян Кафер Бриша и Кафер Шуш, вновь открыт коридор от Маре до Азиза. 

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