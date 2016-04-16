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    72 населенных пункта в России подтоплены паводком

    Наиболее сложная обстановка складывается в Омской, Томской, Тюменской, Курганской и Вологодской областях России

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/  Весенний паводок в российских регионах набирает силу, подтопив уже 72 населенных пункта России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

    "В 72 населенных пунктах подтоплены 886 частных жилых домов с населением почти 3,5 тыс. человек, а также около 1900 приусадебных участков, 64 низководных моста и 4 участка автомобильных дорог", - сказал представитель министерства.

    Наиболее сложная обстановка складывается в Омской, Томской, Тюменской, Курганской и Вологодской областях России.

    Во всех регионах, где паводок уже подтопил дома, а также в тех регионах, для которых прогноз неблагоприятный, работают оперативные штабы и оперативные группы МЧС России во взаимодействии с органами местного самоуправления.

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