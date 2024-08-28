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71-летнего мужчину, бросившего яблоко в Пашиняна, хотят наказать за хулиганство

71-летнего мужчину, бросившего яблоко в Пашиняна, хотят наказать за хулиганство Альберту Арстамяну, 71-летнему жителю Армении, предъявлено обвинение в совершении деяния, предусмотренного частью 1 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Армения за то, что он бросил яблоко в премьер-министра РА Никола Пашиняна.
В регионе
28 августа 2024 г. 04:19
71-летнего мужчину, бросившего яблоко в Пашиняна, хотят наказать за хулиганство

Альберту Арстамяну, 71-летнему жителю Армении, предъявлено обвинение в совершении деяния, предусмотренного частью 1 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Армения за то, что он бросил яблоко в премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Роман Ерицян.

Адвокат отметил, что Арстамян не стал отрицать свою вину и признал, что именно он бросил яблоко. Однако он выразил несогласие с квалификацией данного деяния как хулиганства. В отношении Арстамяна был избран запрет на выезд. Расследование ведет следственная группа.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyana alma atan 71 yaşlı ahılı xuliqan kimi cəzalandırmaq istəyirlər

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