71-летнего мужчину, бросившего яблоко в Пашиняна, хотят наказать за хулиганство

Альберту Арстамяну, 71-летнему жителю Армении, предъявлено обвинение в совершении деяния, предусмотренного частью 1 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Армения за то, что он бросил яблоко в премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Альберту Арстамяну, 71-летнему жителю Армении, предъявлено обвинение в совершении деяния, предусмотренного частью 1 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Армения за то, что он бросил яблоко в премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Роман Ерицян.

Адвокат отметил, что Арстамян не стал отрицать свою вину и признал, что именно он бросил яблоко. Однако он выразил несогласие с квалификацией данного деяния как хулиганства. В отношении Арстамяна был избран запрет на выезд. Расследование ведет следственная группа.