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    61-летний гражданин России убит в Армении

    В убийстве Валера Маркаряна подозревается его племянник

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В одной из больниц Еревана скончался госпитализированный накануне гражданин России 61-летний Валер Маркарян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, полиция выяснила, что причиной смерти В. Маркаряна стало удушение.

    По подозрению в совершении преступления в отделение полиции города Нор Ачен был подвергнут приводу, а затем задержан 31-летний Оваким Гандилян, который сознался, что в своей квартире сначала избил Маркаряна, а затем задушил.

    Отметим, что убитый приходится О. Гандиляну дядей. 

    По факту возбуждено уголовное дело.

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