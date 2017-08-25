61-летний гражданин России убит в Армении

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В одной из больниц Еревана скончался госпитализированный накануне гражданин России 61-летний Валер Маркарян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, полиция выяснила, что причиной смерти В. Маркаряна стало удушение.

По подозрению в совершении преступления в отделение полиции города Нор Ачен был подвергнут приводу, а затем задержан 31-летний Оваким Гандилян, который сознался, что в своей квартире сначала избил Маркаряна, а затем задушил.

Отметим, что убитый приходится О. Гандиляну дядей.

По факту возбуждено уголовное дело.