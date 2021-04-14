6 депутатов парламента Грузии подали в отставку из правящей партии

Согласно распространенной информации, Г.Гахария планирует создать партию

Депутаты парламента Грузии - Гиорги Ходжеванишвили, Бека Лилуашвили, Ана Бучукури, Александре Моцерелия, Шалва Кереселидзе и Михеил Даушвили – подали в отставку из правящей партии "Грузинская мечта-Демократическая Грузия".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на брифинге заявил Г.Ходжеванишвили.

По его словам, 6 парламентариев отныне будут действовать в качестве независимых депутатов и присоединятся к команде бывшего премьер-министра Гиоргия Гахария.

Согласно распространенной информации, Г.Гахария планирует создать партию.

Г.Гахария был премьер-министром Грузии с сентября 2019 года по 18 февраля этого года. 46-летний политик ушел в отставку с поста главы правительства, а также покинул ряды правящей партии. Он заявил, что намерен продолжать политическую деятельность.