США и ЕС​​ выделяют каждый год Армении по 70 млн. долларов

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ За последние 8 лет (2006-2014 гг.) правительство Армении получило от иностранных государств и международных организаций грантов на сумму примерно 542 млн. долларов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
По информации, гранты реализованы на финансирование различных государственных проектов. Однако не уточняется, к каким конкретным сферам относятся данные проекты.
Отметим, за последние 10 лет США и Китай выделили министерству обороны Армении гранты на сумму 45 млн. 500 тыс. долларов.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости