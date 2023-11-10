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Более 54% граждан Армении не доверяют премьеру Пашиняну

Более 54% граждан Армении не доверяют премьеру Пашиняну Свыше 54% граждан Армении не доверяют политике премьера Никола Пашиняна, такой же скепсис у населения вызывает деятельность президента Ваагна Хачатуряна, парламента и правительства.
В регионе
10 ноября 2023 г. 14:39
Более 54% граждан Армении не доверяют премьеру Пашиняну

Свыше 54% граждан Армении не доверяют политике премьера Никола Пашиняна, такой же скепсис у населения вызывает деятельность президента Ваагна Хачатуряна, парламента и правительства.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликовало представительство социологической службы Gallup International в республике.

"Николу Пашиняну полностью доверяют 20,4% опрошенных, скорее доверяют - 13,2%, скорее не доверяют - 18,6%, вовсе не доверяют - 35,5%, затруднились ответить - 12,3%. Получается, что 54,1% населения страны не доверяет ему", - отметил глава представительства, социолог Арам Навасардян.

Большинство населения также не одобряет деятельность президента Ваагна Хачатуряна - 53,7% , парламента - 64,2% , правительства - 57,7%.

Тем не менее, если внеочередные парламентские выборы состоятся в следующее воскресенье, то 15,6% опрошенных проголосует за партию Пашиняна "Гражданский договор", в то время как его основной оппонент - блок "Армения" второго президента Роберта Кочаряна - получит лишь 4,7% голосов.

Однако, согласно соцопросу, 23,5% населения Армении вообще не пойдет на выборы, а 30,1% пока не определились, за кого станут голосовать.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan vətəndaşlarının 54 faizindən çoxu Nikol Paşinyana etibar etmir
Версия на английском языке More than 54% of Armenian citizens do not trust Prime Minister Pashinyan

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