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50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 

50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны  Сегодня 50-й день российско-украинской войны, которая началась 24 февраля. Хотя в начале войны официальная Москва ставила своей целью "обеспечение территориальной целостности" так называемых Луганской и Донецкой “республик”, а также денацификацию и демили
В регионе
14 апреля 2022 г. 18:32
50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 

Сегодня 50-й день российско-украинской войны, которая началась 24 февраля. Хотя в начале войны официальная Москва ставила своей целью "обеспечение территориальной целостности" так называемых Луганской и Донецкой “республик”, а также денацификацию и демилитаризацию (разоружение) Украины, сильное сопротивление ВСУ Украины сделало невозможным их осуществление.

В конце марта Россия начала концентрировать основные силы на Донбасском направлении, приняв решение об отступлении из окрестностей Киева, а также с севера Украины. В ближайшие дни на восточном направлении ожидаются ожесточенные бои.

За прошедшие 50 дней в Украине погибли тысячи мирных жителей, миллионы граждан стали беженцами.

Report представляет 50 фотографий самых запоминающихся моментов 50-го дня войны, которые изменят ход современной истории:

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna-Rusiya müharibəsinin 50 günü 50 şəkildə - FOTOREPORTAJ

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