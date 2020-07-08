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35 депутатов Госдумы России переболели коронавирусом

35 депутатов Госдумы России переболели коронавирусом Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин
В регионе
8 июля 2020 г. 13:40
35 депутатов Госдумы России переболели коронавирусом

Коронавирусной инфекцией переболели 35 депутатов Государственной думы России. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что у всех депутатов есть антитела.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 

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