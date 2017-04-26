Сегодня впервые отмечается Всемирный день памяти о чернобыльской катастрофе

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Со дня аварии 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прошел ровно 31 год, передает Report.

26 апреля впервые отмечается Всемирный день памяти о взрыве на Чернобыльской атомной электростанции. Он призван служить напоминанием о жертвах катастрофы, об опасности ядерных аварий и необходимости укрепления международного сотрудничества по смягчению долгосрочных последствий Чернобыльской аварии.



Это событие, которое впоследствии назвали трагедией ХХ века, стало крупнейшей техногенной катастрофой. Тогда при взрыве на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел большой выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. Сила взрыва приравнивалась к 500-и бомбам — таким, которые когда-то были сброшены на Хиросиму.

С момента этой крупнейшей техногенной катастрофы прошло более 30 лет, но миллионы людей продолжают жить на зараженных территориях.

"Генеральная Ассамблея ООН постановляет в целях повышения осведомленности о долговременных последствиях чернобыльской катастрофы провозгласить 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе, который будет отмечаться ежегодно начиная с 2017 года. Ассамблея предлагает всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы ООН и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день", - говорится в резолюции Ассамблеи, принятой в декабре прошлого года.