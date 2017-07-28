29 июля станет самым жарким днем этого лета в Москве

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ 29 июля может стать самым жарким днем текущего лета в Москве. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Гидрометцентре России.

"Максимальная температура воздуха составит 31-33 градуса в столице и 29-34 градуса по области. Это будет самый жаркий день нынешнего лета", - отметил представитель метеослужбы.

Эта температура не станет рекордно высокой. Абсолютный максимум для 29 июля и московского лета составляет 38,2 градуса и принадлежит 2010 году.

В предстоящую субботу ночью местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Температура воздуха достигнет 19-21 в Москве и 16-21 градуса в Подмосковье. Днем с прохождением холодного атмосферного фронта, ожидаются дожди, на западе области местами сильные, грозы и град, ветер с порывами до 15-20 м/с.