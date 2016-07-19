Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 257 сотрудников Кабмина Турции отстранены от занимаемой должности.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, удостоверения чиновников конфискованы.

Как сообщалось ранее, в здании Кабмина Турции приступили к обыску.

Полицейские ограничили вход и выход в дополнительное служебное здание на анкаринской улице Willy Brandt.

Сообщается о конфискации удостоверений личности большого количества чиновников и увольнениях. Сотрудники полиции также забрали документы для их изучения.

Отмечается, что обыски связаны с попыткой военного переворота 15 июля.