Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 257 сотрудников Кабмина Турции отстранены от занимаемой должности.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, удостоверения чиновников конфискованы.
Как сообщалось ранее, в здании Кабмина Турции приступили к обыску.
Полицейские ограничили вход и выход в дополнительное служебное здание на анкаринской улице Willy Brandt.
Сообщается о конфискации удостоверений личности большого количества чиновников и увольнениях. Сотрудники полиции также забрали документы для их изучения.
Отмечается, что обыски связаны с попыткой военного переворота 15 июля.
News DepartmentАвтор новости
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