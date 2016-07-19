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    257 сотрудников Кабмина Турции отстранены от занимаемой должности

    Удостоверения чиновников конфискованы

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 257 сотрудников Кабмина Турции отстранены от занимаемой должности. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, удостоверения чиновников конфискованы. 

    Как сообщалось ранее, в здании Кабмина Турции приступили к обыску. 

    Полицейские ограничили вход и выход в дополнительное служебное здание на анкаринской улице Willy Brandt. 

    Сообщается о конфискации удостоверений личности большого количества чиновников и увольнениях. Сотрудники полиции также забрали документы для их изучения. 

    Отмечается, что обыски связаны с попыткой военного переворота 15 июля. 

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