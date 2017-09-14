Александр Дугин: Дружба с Азербайджаном это наши и интересы, и ценности

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Потенциал Азербайджана в регионе нарастает. Заинтересованность России в Азербайджане нарастает.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил журналистам глава Центра геополитических исследований Александр Дугин и организатор завершившей свою работу конференции "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа".

Он отметил важность проведенной конференции с точки зрения развития дружбы и диалога между Азербайджаном и Россией.

"Диалог должен вестись не между абстракциями, а между патриотами. Патриотам сложно договориться, но, если они договорятся, любая проблема будет решена. В противном случае всегда возникают какие-то крайние и говорят, что вы торгуете национальными интересами.

В этом свете важен состав сегодняшней конференции, потому что здесь собрались самые патриотичные силы России. Нас обвинить в торговле русскими национальными интересами просто невозможно, потому что более жестких, последовательных защитников этих интересов сложно найти. Мы платим за это большую, тяжелую цену. Тем не менее, именно мы, осознавая фундаментальную важность дружбы с Азербайджаном, проводим подобную конференцию. Потому что для России дружба с Азербайджаном - это и интересы, и ценности", - сказал А.Дугин.

По его мнению, у России и Азербайджана много общего.

"У нас историческая, культурная общность. Лев Гумилёв говорил о близости русской и тюркской психологий - это тоже наша общность. Наши общества несколько консервативны во многих духовных вопросах, и это нас тоже объединяет", - сказал А.Дугин.

Он также заметил, что суверенитет стран региона во многом зависит от соседей, причем эта связь взаимная.

"Невозможно ни одной стране сохранить суверенитет только фокусируясь на себе. Поэтому Азербайджану необходимо учитывать интересы России, Турции, Ирана, Грузии, и даже Армении. И это построение геополитического суверенитета требует построения определенных союзов, партнёрств. И Россия, поверьте, тоже жизненно заинтересована в сближении с Азербайджаном, другими странами Южного Кавказа, потому что это создает сильную геополитическую конструкцию. За счёт этих интересов наши государства объективно подталкиваются к сближению. Ось Москва-Баку - это не переориентация Азербайджана и Запада на Россию, а продолжение ориентации Баку на свой собственный суверенитет", - сказал А.Дугин.

По его словам, Азербайджан, при правильном подходе, может быть стабильным мостом между Россией и странами региона, а также между Востоком и Западом.

"Потенциал Азербайджана в регионе нарастает. Заинтересованность России в Азербайджане нарастает. Наши противоречия и противоречия скажем с Турцией или Ираном отходят на второй план и возникает общность интересов. На этом фоне роль Баку становится огромной. Азербайджан смог найти язык и с Западом, и с Востоком, это неконфликтная страна. И тут мы можем находить новые сферы для взаимодействия. Наш главный ресурс - это наш дух, наше сознание, общение и сближение интеллектуальной элиты", - отметил А.Дугин.