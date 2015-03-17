​21 лет назад в небе над Карабахом армянами был сбит иранский самолет, перевозивший женщин и детей

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 1994 — Над воздушным пространством Азербайджана близ города Ханкенди армянскими вооружёнными силами был сбит военно-транспортный самолёт C-130 Hercules иранских ВВС, перевозивший из Москвы в Тегеран семьи иранских дипломатов.

Как передает Report, погибли 19 пассажиров (всё — женщины и дети) и 13 членов экипажа.

На борту самолёта находились семьи сотрудников иранского посольства в Москве, направлявшиеся в Тегеран на празднование Новруза.

Перед тем, как отклониться от курса и войти в воздушное пространство над Нагорным Карабахом, экипаж сообщил о механических неисправностях. Через некоторое время воздушное судно разбилось.

Иранское посольство в Москве заявило, что в результате авиакатастрофы погибли все 19 пассажиров, включая 9 детей, и экипаж из 13 человек.

Для выяснения обстоятельств трагедии Иран создал специальную комиссию Военно-воздушных сил. Глава комиссии Абдат Аминиан отверг версию вице-президента Армении Гагика Арутюняна о том, что самолёт потерял управление и врезался в землю из-за неисправности системы управления полётом.

Аминиан заявил, что самолёт был сбит двумя ракетами, выпущенными армянскими вооружёнными формированиями, и отметил, что армянская сторона не взяла на себя ответственность за происшествие, однако признала, что её войска приняли иранское воздушное судно за азербайджанское и даже не пытались установить связь с экипажем для выяснения его принадлежности.