​200 тысяч граждан Армении могут стать невъездными в Россию

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день уже 50-60 тысяч граждан Армении оказались в трудной ситуации: они покинули территорию России, находятся в основном в Армении и не могут вернуться в Россию, поскольку нарушили требования миграционного законодательства России.

Как передает Report со ссылкой на news.am, об этом заявил начальник Миграционной службы Министерства территориального управления и чрезвычайных ситуаций Армении Гагик Еганян.

«Согласно российским источникам, в настоящее время более 3 миллионов человек оказались в числе нарушителей законодательных норм России. В их отношении будет применяться запрет сроком до 10 лет», - цитирует Гагика Еганяна news.am.

Около 180 тысяч из них, по его словам, составляют граждане Армении, которые находятся в группе риска.