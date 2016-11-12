200 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы из-за метели

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сотня рейсов задерживается в московских аэропортах, в столице не прекращается метель.

Как сообщает Report со ссылкой на Яндекс.Табло, в "Шереметьево" задерживается 80 рейсов, 91 отменен, еще 20 рейсов задерживаются в "Домодедово", еще 12 рейсов отменены.

В свою очередь, источник в авиадиспетчерских службах сообщил "Интерфаксу", что снегоочистительная техника в аэропортах работает в усиленном режиме.

Однако на расчистку аэродромов требуется время. "Из-за этого могут возникать задержки рейсов", - сказал он.