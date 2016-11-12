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    200 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы из-за метели

    В Шереметьево задерживается 80 рейсов, 91 отменен

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сотня рейсов задерживается в московских аэропортах, в столице не прекращается метель.

    Как сообщает Report со ссылкой на Яндекс.Табло, в "Шереметьево" задерживается 80 рейсов, 91 отменен, еще 20 рейсов задерживаются в "Домодедово", еще 12 рейсов отменены.

    В свою очередь, источник в авиадиспетчерских службах сообщил "Интерфаксу", что снегоочистительная техника в аэропортах работает в усиленном режиме.

    Однако на расчистку аэродромов требуется время. "Из-за этого могут возникать задержки рейсов", - сказал он.

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