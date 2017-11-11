20 тыс. международных миротворцев могут быть размещены на Донбассе уже в ближайшее время

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Украина вместе с США, ФРГ, Францией и Великобританией практически подготовили текст резолюции по размещению контингента миротворцев в Донбассе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В ходе многочасовой беседы со спецпредстваителем США по Украине Куртом Волкером, в ходе которой был подготовлен «наш проект»... Я имею ввиду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой", - рассказал Климкин.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американских и европейских дипломатических кругах, дала информацию о предложении США разместить 20 тыс. международных миротворцев на востоке Украины. Сообщается, что американская сторона хочет в ближайшее время обсудить этот план с представителями России.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что ввод 20 тыс. миротворцев создаст прямую угрозу Донбассу и усилит напряженность.