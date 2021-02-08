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20 февраля в Армении пройдет очередная акция протеста

20 февраля в Армении пройдет очередная акция протеста Митинг начнется в 15:00 по местному времени
В регионе
8 февраля 2021 г. 12:51
20 февраля в Армении пройдет очередная акция протеста
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20 февраля состоится очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Верховного совета партии "Дашнакцутюн", координатор движения "За спасение Родины" Ишхан Сагателян.

По его словам, митинг начнется в 15:00 по местному времени на площади Свободы в столице Еревана.

"Пашинян не сможет спасти свое кресло путем выборов, у его команды будут серьезные проблемы", - сказал И.Сагателян.

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Версия на азербайджанском языке Fevralın 20-də Ermənistanda növbəti etiraz aksiyası keçiriləcək

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