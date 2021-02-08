20 февраля в Армении пройдет очередная акция протеста

Митинг начнется в 15:00 по местному времени

20 февраля состоится очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Верховного совета партии "Дашнакцутюн", координатор движения "За спасение Родины" Ишхан Сагателян.

По его словам, митинг начнется в 15:00 по местному времени на площади Свободы в столице Еревана.

"Пашинян не сможет спасти свое кресло путем выборов, у его команды будут серьезные проблемы", - сказал И.Сагателян.