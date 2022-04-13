О нас
Аудио новости

Более 190 детей погибли в результате военных действий в Украине

Более 190 детей погибли в результате военных действий в Украине По состоянию на утро 13 апреля в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации 191 ребенок погиб и более 349 получили ранения разной степени тяжести
В регионе
13 апреля 2022 г. 11:17
Более 190 детей погибли в результате военных действий в Украине

По состоянию на утро 13 апреля в Украине в результате вооруженной агрессии России 191 ребенок погиб и более 349 получили ранения разной степени тяжести.

Как передает Report со ссылкой на "Украинская Правда", об этом сообщает офис генпрокурора в Telegram.

Ювенальные прокуроры подчеркивают, что эти данные не окончательны, поскольку продолжается работа по сбору информации в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 113, Киевской – 102, Харьковской – 79, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 38, Луганской – 36, Запорожской – 23, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке 191 children killed in war in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynada müharibə nəticəsində 191 uşaq ölüb

Экслюзивные новости

Назначен новый начальник Главного управления культуры города Баку
Назначен новый начальник Главного управления культуры города Баку
13 апреля 2022 г. 10:06
ВОЗ: Рекомбинант XE Омикрона на 10% заразнее
ВОЗ: Рекомбинант XE "Омикрона" на 10% заразнее
12 апреля 2022 г. 11:11
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
11 апреля 2022 г. 12:15
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi