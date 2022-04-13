Более 190 детей погибли в результате военных действий в Украине

По состоянию на утро 13 апреля в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации 191 ребенок погиб и более 349 получили ранения разной степени тяжести

По состоянию на утро 13 апреля в Украине в результате вооруженной агрессии России 191 ребенок погиб и более 349 получили ранения разной степени тяжести.

Как передает Report со ссылкой на "Украинская Правда", об этом сообщает офис генпрокурора в Telegram.

Ювенальные прокуроры подчеркивают, что эти данные не окончательны, поскольку продолжается работа по сбору информации в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 113, Киевской – 102, Харьковской – 79, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 38, Луганской – 36, Запорожской – 23, Сумской – 16, Житомирской – 15.