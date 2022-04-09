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В результате военных действий России в Украине погибли 176 детей

В результате военных действий России в Украине погибли 176 детей Более 500 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии России – в частности, 176 детей погибли и более 324 получили ранения.
В регионе
9 апреля 2022 г. 10:40
В результате военных действий России в Украине погибли 176 детей

Более 500 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии России – в частности, 176 детей погибли и более 324 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на издание Украинская правда, об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой (102), Киевской (91), Харьковской (76), Черниговской (50), Николаевской (40), Луганской (35), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16), Житомирской (15) областях и столице (16)",- сообщает офис генпрокурора Украины.

Офис также подчеркивает, что "цифры погибших и пострадавших детей не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

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Версия на английском языке Prosecutor general’s Office: 176 children have been killed in Ukraine 
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi nəticəsində 176 uşaq ölüb"

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