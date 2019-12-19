15-я ежегодная пресс-конференция Владимира Путина началась в Москве

15-я ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве.
Как сообщает Report, в этом году большая пресс-конференция Владимира Путина побила рекорд прошлого года: на нее аккредитованы 1895 представителей зарубежных и российских СМИ.
Report стал единственным информационным агентством Азербайджана, корреспондент которого примет участие в пресс-конференции. Из азербайджанских СМИ на пресс-конференцию аккредитацию получило также Общественное телевидение.
Прямую трансляцию пресс-конференции осуществляют телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
Самой короткой по времени пресс-конференцией Путина - 1 час 35 минут - была первая встреча с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года общение главы государства с журналистами ежегодно продолжалось более трех часов.
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