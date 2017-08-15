 Наверх
    Закрыть фоторежим

    15 организаций основали объединение "Новая Грузия"

    В объединение входят как политические партии, так и неправительственные организации

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ 15 субъектов основали открытую общественно-политическую платформу нового типа, единство "Новая Грузия".

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в объединение входят как политические партии, так и неправительственные организации, и общественно активные лица. 

    Единение "Новая Грузия" призывает всех заинтересованных людей к объединению.

    Входящие в единение субъекты еще раз призвали оппозиционные прозападные силы объединиться, и, путем праймериз, выявить единых оппозиционных кандидатов в мэры и депутаты городского совета.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi