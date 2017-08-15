15 организаций основали объединение "Новая Грузия"

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ 15 субъектов основали открытую общественно-политическую платформу нового типа, единство "Новая Грузия".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в объединение входят как политические партии, так и неправительственные организации, и общественно активные лица.

Единение "Новая Грузия" призывает всех заинтересованных людей к объединению.

Входящие в единение субъекты еще раз призвали оппозиционные прозападные силы объединиться, и, путем праймериз, выявить единых оппозиционных кандидатов в мэры и депутаты городского совета.