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15-летняя спортсменка из Ирана попросила убежища в Дании

15-летняя спортсменка из Ирана попросила убежища в Дании Юная спортсменка из Ирана Баран Арджаманд, принимавшая участие в чемпионате мира по настольному теннису среди юниоров в Швеции, отказалась возвращаться домой.
В регионе
30 ноября 2024 г. 10:49
15-летняя спортсменка из Ирана попросила убежища в Дании

Юная спортсменка из Ирана Баран Арджаманд, принимавшая участие в чемпионате мира по настольному теннису среди юниоров в Швеции, отказалась возвращаться домой.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

15-летняя теннисистка должна была вместе с товарищами по команде вылететь из Швеции в Данию, а оттуда - в Турцию по пути домой в Иран. Билеты на обратный рейс уже были куплены. Однако в последний момент Баран обратилась к датской полиции с просьбой о помощи и заявила, что не хочет возвращаться на родину.

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Версия на азербайджанском языке Yeniyetmə idmançı İrana dönməkdən imtina edib

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