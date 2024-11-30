15-летняя спортсменка из Ирана попросила убежища в Дании

Юная спортсменка из Ирана Баран Арджаманд, принимавшая участие в чемпионате мира по настольному теннису среди юниоров в Швеции, отказалась возвращаться домой.

Юная спортсменка из Ирана Баран Арджаманд, принимавшая участие в чемпионате мира по настольному теннису среди юниоров в Швеции, отказалась возвращаться домой.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

15-летняя теннисистка должна была вместе с товарищами по команде вылететь из Швеции в Данию, а оттуда - в Турцию по пути домой в Иран. Билеты на обратный рейс уже были куплены. Однако в последний момент Баран обратилась к датской полиции с просьбой о помощи и заявила, что не хочет возвращаться на родину.